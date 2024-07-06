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الرياضة

الجالية الجزائرية بألمانيا تنظم دورة كروية بمناسبة عيد الاستقلال

بقلم عزيز طالبي
الجالية الجزائرية بألمانيا تنظم دورة كروية بمناسبة عيد الاستقلال
عيد الاستقلال
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نظمت السفارة الجزائرية بالعاصمة الألمانية برلين دورة كروية إحياء للذكرى 62 لعيدي الاستقلال والشباب.

وعرفت الدورة الكروية حضور أبناء الجالية من مختلف أنحاء ألمانيا، أين كانت الفرصة للقاء أبناء البلد الواحد و عرض الموروث الثقافي التي تزخر به الجزائر.

كما أبرز أبناء الجالية الجزائرية صورة جميلة جدا لترسيخ الهوية الوطنية لدى النشأ من أبناء بلد المليون و نص مليون شهيد.

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