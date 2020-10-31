الجالية الجزائرية بالمهجر تشرع اليوم في التصويت على تعديل الدستور

شرعت، اليوم السبت، الجالية الجزائر بالخارج في الإدلاء بأصواتها في الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وحسب ما ذكره التلفزيون العمومي، فإن عملية الإستفتاء انطلقت منذ الساعة 8 صباحا في أجواء تنظيمية محكمة مع الإحترام الكامل للتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها سابقا عن افتتاح مكاتب التصويت للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أول نوفمبر 2020 عبر المراكز الانتخابية التابعة للدوائر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بكل من الامارات العربية المتحدة، العراق، سوريا، السعودية، الكويت، قطر، مصر، البحرين، سلطنة عمان، روسيا، النيجر و المكسيك.