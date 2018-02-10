الجالية الجزائرية تحتج أمام القنصلية بسبب قتل “الشاوية” بمرسيليا

احتجّ عدد من أفراد من الجالية الجزائرية المقيمين بمرسيليا وقفة أمام القنصلية الجزائرية.بعد عمليات القتل التي طالت جزائريين ينحدرون من ولاية خنشلة.

وشدّد منظمو الوقفة على القنصليّة لمعرفة الأسباب التي تدفع لقتل الجزائريين خاصة “الشاوية” تحت شعار”لا للتمييز العنصري”.

باعتبار أنّ الشاوية جزء لا يتجزأ من الشّعب الجزائري، كما شدّد الأفراد على القنصلية بتوفيرالحماية لإيقاف هذه الجرائم.

وصمت القنصل العام الذي لم يتدخل لمعرفة الأسباب لحد الساعة حسبهم.