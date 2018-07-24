«الجالية الجزائرية تعاني ويجب تخفيض أسعـــار تذاكــــر السفــــر»

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية:

طالب، أمس، عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، بضرورة تخفيض سعر تذاكر السفر للرحلات المخصصة للجالية الجزائرية بالخارج.

عبر عبد الحميد سي عفيف عن أسفه لعدم تمكن العديد من العائلات من قضاء عطلهم الصيفية في بلدهم الجزائر، بسبب الغلاء الكبير في أسعار تذاكر السفر، خاصة في فترة شهري جويلية وأوت.

فيما كشف عن وضع برنامج خاص بالتنسيق مع مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، ضمن عدة اجتماعات للتفكير في تخصيص آليات جديدة للتكفل بجانب أسعار تذاكر السفر من وإلى مختلف المطارات الجزائرية.

وخلال زيارة اللجنة البرلمانية المكونة من نواب بالمجلس الشعبي الوطني تابعين للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية، إلى ميناء ومطار عنابة، تم الوقوف على مختلف التحضيرات والخدمات المقدمة لأفراد الجالية الجزائرية العائدين إلى أرض الوطن، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف المتعاملين بالمطارات والموانئ من أجل توفير استقبال جيد للمسافرين، معتبرين بأن نجاح هذه المؤسسات مرتبط بالاستقبال والإسراع في اتخاذ الإجراءات الأمنية والجمركية اللازمة.

من جهته أوضح المدير العام لمطار رابح بيطاط الدولي بعنابة لـ النهار أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال المسافرين خاصة من الجالية الجزائرية، حيث تم تسطير برنامج خاص للرحلات الدولية اليومية بالتنسيق مع مختلف شركات الطيران.