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الجالية الصحراوية تتظاهر بقلب مدريد للتنديد باتفاقية مدريد الثلاثية

بقلم محمد لجرب
الجالية الصحراوية تتظاهر بقلب مدريد للتنديد باتفاقية مدريد الثلاثية
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خرجت صبيحة اليوم بالعاصمة الاسبانية مدريد تظاهر نظمتها الجالية الصحراوية، التظاهرة أتت تنديدا باتفاقية مدريد الثلاثية التي وقعتها اسبانيا والمغرب وموريتانيا لتقسيم الصحراء الغربية .

المتظاهرون حملوا اسبانيا المسؤولية التاريخية لاحتلال بلدهم واستنكروا تقاعس حكوماتها المستمر بعدم الاعتراف بهذه المسؤولية.
هذا وقد عرفت التظاهرة مشاركة قوية للمتضامنون الاسبان الذين طالبوا حكومة بلدهم بانصاف الشعب الصحراوي .

رابط دائم : https://nhar.tv/ytdBB
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