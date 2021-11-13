الجالية الصحراوية تتظاهر بقلب مدريد للتنديد باتفاقية مدريد الثلاثية
بقلم محمد لجرب
خرجت صبيحة اليوم بالعاصمة الاسبانية مدريد تظاهر نظمتها الجالية الصحراوية، التظاهرة أتت تنديدا باتفاقية مدريد الثلاثية التي وقعتها اسبانيا والمغرب وموريتانيا لتقسيم الصحراء الغربية .
المتظاهرون حملوا اسبانيا المسؤولية التاريخية لاحتلال بلدهم واستنكروا تقاعس حكوماتها المستمر بعدم الاعتراف بهذه المسؤولية.
هذا وقد عرفت التظاهرة مشاركة قوية للمتضامنون الاسبان الذين طالبوا حكومة بلدهم بانصاف الشعب الصحراوي .
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