الجالية الوطنية بألمانيا تواصل عملية التصويت

تواصل الهيئة الناخبة من الجالية الوطنية المقيمة بألمانيا، والمقدر عددها بـ 12.015 ناخبا، اليوم الأحد، عملية التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية، وذلك على مستوى 7 مكاتب.

وأفاد مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بفرانكفورت، محمد الشريف لجيار، في تصريح لوكالة الأنباء. بأنه تم، في إطار الانتخابات التشريعية، رفع عدد مكاتب التصويت لتبلغ سبعة. موزعة عبر المقاطعات التابعة للمركز القنصلي لفرانكفورت. وهي: دوسلدورف (3085 ناخبا)، فرانكفورت (3043 ناخبا). شتوتغارت (1746 ناخبا)، هانوفر (1427 ناخبا)، لار (1425 ناخبا)، ميونيخ (660 ناخبا)، وكذا نورنبورغ (629 ناخبا).

كما تم فتح ثلاثة مكاتب تصويت بالدائرة الانتخابية لبرلين التي تضم مدن برلين وهامبورغ وكيمنتس، بهيئة ناخبة يبلغ تعدادها 3200 ناخبا.

وأشار لجيار إلى أن المركز القنصلي لفرانكفورت يحتل المرتبة الثالثة في عدد الناخبين بالمنطقة السابعة. وهذا بعد بروكسل التي تحصي 17.795 ناخبا، ولندن المسجل بها 19.146 ناخبا.

وأوضح لجيار بأن عملية التصويت تتواصل في ظروف جيدة، حيث لوحظ توافد الناخبين على مكاتب التصويت رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. كما يتوقع أن يزداد هذا العدد مع تواصل العملية.