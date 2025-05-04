الجالية الوطنية بالخارج محور لقاء شايب مع حملاوي

استقبل اليوم، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان العديد من المسائل ذات الصلة بالدور الذي تضطلع به الفواعل الجمعوية للجالية الوطنية بالخارج بغرض تعزيز الارتباط بالوطن ومد جسور التواصل الدائم.

ولقد أشاد شايب في هذا الإطار بالتعاون القائم بين الوزارة والمرصد، مؤكدا على أهمية تعزيزه بما يخدم مصالح الجالية الوطنية بالخارج ويعود بالمنفعة على حركاتها الجمعوية.