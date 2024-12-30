الجالية الوطنية بالخارج محور لقاء شايب مع رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الاثنين، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، مرفوقا بأعضاء من المرصد ممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج.

ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع مختلف الهيئات والمؤسسات. وكذا التنسيق المستمر مع جميع الفاعلين في سبيل العمل معا لتحقيق الأهداف المرجوة.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن اللقاء سمح بتبادل الآراء والرؤى حول جاليتنا بديار المهجر وسبل التعاطي والاستجابة لانشغالاتها. تنفيذا للتوجيهات السديدة والأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبنات وأبناء الجزائر بالخارج.

كما تم التطرق أيضا إلى الآليات التي تسمح بتنظيم وتوحيد الجالية بالخارج. وجعلها قوة اقتراح وتنمية لتعزيز مشاركتها الفعالة في الديناميكية الجديدة التي تعرفها البلاد.