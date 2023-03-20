قناة النهار “الجالية بفرنسا ترحب بقرار رئيس الجمهورية.. “يعطيه الصحة فكر فينا وراح نجوزو رمضان في البلاد بقلم قناة النهار نشر في 20 مارس 2023 - 20:53 الجزائر شارك غرِّد أرسل 165 0 رابط دائم : https://nhar.tv/tLzEH الجزائر اقرأ أيضا "الوزير الأول :"نتعهد بحل الإشكاليات الخاصة بالفلاحين خلال الشهرين القادمين قناة النهار 16 مارس رجال صدقوا"..قصص حقيقية لأبطال يخيّل لك أنها خرافات.. في رمضان" قناة النهار 19 مارس تصريحات جرحي حادث اصطدام قطارين بين بوفاريك و بئر توتة قناة النهار 07 مارس الرئيس الأوغندي يضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة قناة النهار 12 مارس طالع هابط: النوي يرد على وزير الصناعة ويكشف عن خسارة بالملايير لأطنان من القمح والشعير قناة النهار 09 مارس النهار ترصد حصريا كواليس حفل "الزنقاوي" بالقاعة البيضاوية قناة النهار 04 مارس صريح جدا: هذا هو سند المرأة الحقيقي في نظر الجزائريات .. قناة النهار 13 مارس فيديو حصري..وزيرة البيئة تُفاجئ صاحب مؤسسة في الطاقة الشمسية بقرار الامتياز..حوار شيق وصادم قناة النهار 10 مارس تعزيز الرقابة الصحية على المطاعم المدرسية لتفادي التسمم الغذائي قناة النهار 02 مارس صريح جدا: هذه هي أسعد مرحلة في حياة الجزائري .. قناة النهار 16 مارس