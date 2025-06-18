الجامعات الجزائرية تحتل المراتب الأولى مغاربيا في هذا التصنيف

احتلت عدد من الجامعات الجزائرية المراتب الأولى مغاربيا في أحدث تصنيف لـTHE IMPACT نسخة سنة 2025 .

وحسب منشور لوزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري على منصة” الفايسبوك” فقد تم تصنيف لأول مرة 53 جامعة جزائرية، وهو أعلى رقم مغاربيا وفي شمال افريقيا، ا

ويعتمد التصنيف يعتمد على تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجامعات بناءً على مدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة(SDGs) للأمم المتحدة. كما يستند إلى معايير دقيقة تشمل جودة البحث العلمي، التعليم المتميز، الشراكات المجتمعية، والمبادرات البيئية والاجتماعية. لإبراز دور الجامعات في مواجهة تحديات عالمية مثل الفقر، التغير المناخي، والمساواة الاجتماعية.

هذا وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري المؤسسات الجامعية التي تحصلت على المراتب الأولى، ضمن أحسن 500 جامعة دوليا.

حيث احتلت جامعة واد سوف المرتبة الأولى.فيما احتلت كل من جامعتي جامعة خنشلة،جامعة أم البواقي على المرتبة الثانية. كما احتلت جامعة المسيلة على المرتبة الثالثة.