الجامعات الجزائرية وجهة الطلبة الأجانب

قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، عبد الجبار داودي، إن الجزائر أصبحت وجهة للطلبة الأجانب.

وأشار داودي، إلى أن ما بلغته الجزائر اليوم ساهم في تحسين تصنيفها ومرئياتها. مضيفا “نحن بعد أيام سيتوافدون عدد معتبر من طلبة ماليزيين والجميع يعلم قوة المنظومة التعليمية في ماليزيا”.

كما كشف المستشار في تصريح للنهار، عن وجود العديد الطلبات من جنسيات أوروبية. مشيرا إلى أن في الماضي كانت هناك حركية من جهة واحدة. والآن وبفضل الرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية وتطبيقها من قبل وزارة التعليم العالي، أصبحت الحركية من وإلى الجزائر وهذا لأول مرة”.