الجامعة التونسية تراسل الكاف بشأن أحداث مولودية الجزائر والإتحاد المنستيري

كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنها راسلت الاتحاد الإفريقي للتظلم بشأن ما وصفته بـ “التجاوزات” التي تعرض لها فريق الاتحاد المنستيري أمام مستضيفه مولودية الجزائر.

وقال البيان، الذي نشره الاتحاد التونسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المراسلة تضمنت شرحاً مفصلاً لأحداث العنف التي رافقت المباراة.

كما أشار بيان الجامعة التونسية إلى أنه اعتمد على عدد من الفيديوهات والصور، مؤكدا في الوقت نفسه أنها تدعم فريق الاتحاد المنستيري.