الجامعة الجزائرية تختار 20 “براءة إختراع” لمرافقتهم في إنشاء شركات ابتكارية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، على ضرورة مرافقة الطلاب وتثمين المنتجات العلمية.

واعتبر الوزير، على هامش إطلاق الطبعة الأولى لمبادرة، “لكل مشروع، براءة اختراع”، إنها مبادرة لخلق التنافس العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار.

وأورد بن زيان، إن المبادرة تهدف لخلق روح التنافسية وتحمل أفكار مبتكرة يمكن تثمينها للخروج ببراءة اختراع.

وأكد الوزير، على إن الدولة عازمة على بذل المجهودات ومنح الامكانيات المتاحة لرفع التنمية الاقتصادية للبلاد عن طريق الابتكار.

مشددا على إن الوزارة سترافق البحث المنتقى بين المشاركين، لدفع الطلبة على التفكير في مشاريع منتجة للثروة وتحقيق رفاهية المجتمع.

ومن جهته، قال ياسين وليد، وزير منتدب مكلف باقتصاد المعرفة، أنه قد لاحظ وجود سباق حول منشورات علمية.

مشيرا إلى أن الزيادة من عدد البراءات، معيار حقيقي لمجهودات كل دولة.

وكشف ياسين وليد، إنه عمل مع وزارة التعليم العالي، لتجسيد مشاريع البحوث العلمية من الجامعة والإستثمار فيها.

وفي الأخير، أورد الوزير: “نأمل أن نرى الجزائر في أعلى المراتب في براءات الاختراع”.

هذا وإنطلقت اليوم الإثنين، بالعاصمة، الطبعة الأولى لمبادرة، “لكل مشروع، براءة اختراع”، بهدف انتقاء حوالي 60 مشروعا سيتم بثها على منصة الرقمية التلفزيونية “CERIST WEBTV”.

وسيتم انتقاء هذه المشاريع، عقب التصويت العام الذي سينظم من خلال منصة إلكترونية مخصصة للحدث.

كما سيتم مرافقة 20 مشروعا مختار من قبل الخبراء وذلك بهدف تحسين منتجاتهم وتثمين إنجازاتهم إلى غاية تسجيل براءة اختراع، ومرافقتهم في إنشاء شركات ابتكارية.