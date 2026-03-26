الجامعة الجزائرية تقتحم تصنيف ‘QS’ العالمي

تمكنت الجامعة الجزائرية ولأول من فرض وجودها في التصنيف العالمي “QS”. حسب التخصصات (QS World University Rankings by Subject). حيث تعد هذه الخطوة قفزة نوعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر. حسب ما أفاد به اليوم بيان لوزارة التعليم العالي.

ووفق البيان احتلت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، في مجال الهندسة-البترول، المرتبة الأولى مغاربيا. ضمن أفضل 101- 105 مؤسسة جامعية عالميا.

المرتبة الأولى مغاربيا، لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية. ضمن أفضل 401-450 مؤسسة جامعية عالميا.

المرتبة الأولى مغاربيا، هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، في مجال علوم الحاسوب ونظم المعلومات، ضمن أفضل 615- 700 مؤسسة جامعية عالميا.

المرتبة الأولى مغاربيا، لجامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، في مجال الهندسة الميكانيكية والطيران والتصنيع، ضمن أفضل 401-450 مؤسسة جامعية عالميا.

