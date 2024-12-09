الجامعة العربية تؤكد حرصها على تطوير المنظومة الإعلامية

انعقد اليوم، الإثنين، بالإمارات اجتماع الدورة 102 للجنة الدائمة للإعلام العربي،بمشاركة وزراء الإعلام للدول العربية للتأكيد على ضرورة تشجيع الكفاءات. وتجويد الأداء الإعلامي. علاوة على الانخراط في المشهد الإعلامي الدولي عبر الشراكات القائمة بين الجامعة العربية. والدول الوازنة والمنظمات الإقليمية المماثلة .

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية حرص الجامعة. على تطوير المنظومة الإعلامية العربية وفق مقاربات جديدة وبطرح جيل جديد من المشاريع. الأكثر ارتباطا بالانشغالات الجماعية.

بهدف تحقيق استراتيجيات طموحة بما فيها محاربة الإرهاب، ومواكبة متغيرات الإعلام الإلكتروني. والذكاء الاصطناعي، والتربية الإعلامية، والإعلام البيئي، والتعامل مع كبريات الشركات الرقمية.

وأشار خطابي، في الكلمة التي وزعتها الجامعة العربية. إلى أهمية تشجيع الكفاءات وتجويد الأداء الإعلامي، وتقاسم الخبرات والتأهيل المهني. علاوة على الانخراط في المشهد الإعلامي الدولي عبر الشراكات القائمة بين الجامعة العربية والدول الوازنة والمنظمات الإقليمية المماثلة .

وقال خطابي إن اللجنة الدائمة للإعلام العربي تعد قوة دافعة للعمل العربي المشترك في مجال الإعلام الذي ندرك جميعا دوره المؤثر في تعزيز حيوية المجتمعات. وترسيخ مقومات التلاحم الوطني.

ونوه بالتعاون المتواصل للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية مع قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية لخدمة قضايانا المشتركة بما في ذلك في محيطنا الدولي من خلال خطة التحرك الإعلامي بالخارج وفي جوهرها تقديم الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية المشروعة .