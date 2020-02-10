الجامعة العربية تدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر​

دعت جامعة الدول العربية، إلى ضرورة تعزيز القدرات الوطنية والارتقاء بمستوى التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جريمة “بيع الإنسان”، وجريمة الاتجار بالنساء والأطفال.

وعقدت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، في مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة، ورشة عمل بعنوان “الجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”.

وأكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أسامة الذويخ، أنّ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يعدان من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك حقوق الإنسان.

وقال إنّ عصابات الإجرام المنظم وسعت نطاق عملها للإيقاع بضحايا جدد، واستكشاف أسواق جديدة لنشاطهم الإجرامي الذي امتد ليشمل المناطق العربية، خاصة بعد تناقص الإمكانيات المتاحة للهجرة والنزوح القانوني إلى البلدان الغربية، وتزايد الفقر مع حلول الأزمة المالية العالمية بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة في بعض البلدان العربية التي جعلت مواطنيها، خاصة الأطفال والنساء، أكثر عرضة للاتجار بالبشر”.

وشارك في الورشة نحو ستين شخصاً يمثلون الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، وأجهزة جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.