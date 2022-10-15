الجامعة العربية ترحب بإعلان الجزائر لإنهاء الإنقسام الفلسطيني

رحّب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع الفصائل الفلسطينية. التي اجتمعت برعاية الجزائر على وثيقة”إعلان الجزائر”.

واعتبر أبو الغيظ الإعلان تطور مهم على طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يتطلع جميع العرب إلى تحقيقها. مشيدا بالدور الذي اضطلعت به الجزائر في التوصل إلى هذا الإنجاز الطيب.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن المحك الآن يكمن في تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. مشيرا الي أن الانقسام المستمر منذ 15 عاما أضعف القضية. وأن إنهاء الانقسام يعد السبيل الاساسي والوحيد لإستعادة صلابة الموقف الفلسطيني إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات كبري.

وأكد المتحدث أن هذه المناسبة تستدعي إستذكار كافة المساعي العربية لإنهاء الإنقسام الفلسطيني من بدايته. وبخاصة من جانب مصر التي بذلت جهود صادقة ومستمرة لاحتواء الإختلافات الفلسطينية وتمهيد الطريق للمصالحة.

وأضاف أن الجامعة العربية، تناشد مجددا جميع الفلسطينيين بمختلف إنتماءاتهم السياسية إنهاء هذا الانقسام الضار بالقضية. والعمل بجدية على تنفيذ ما جاء بالوثيقة الجديدة.