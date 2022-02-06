الجامعة العربية ترحب بقرار تجميد عضوية الكيان الصهيوني

رحبت الجامعة العربية، برئاسة، أمينها العام احمد ابو الغيط، بالقرار الذي اتخذته القمة الافريقية المنعقدة اليوم في اديس ابابا. وذلك بتجميد عضوية الكيان الصهيوني كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي، عقب انضمامها أوت2021 بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.

كما أوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن قرار تجميد عضوية الكيان الصهيوني، لدى الاتحاد الافريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية. وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري. وكان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة الكيان على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

وجدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كان قد أدان في 9 سبتمبر 2021 بالاجماع. قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير اسرائيل لدى اثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.

ورفضت قمة رؤساء الدول الافريقية، المجتمعة بأديس أبابا اليوم الأحد، رسميا، منح صفة عضو مراقب للكيان الصهيوني في الإتحاد الإفريقي، والتي منحها له رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي.

كما تم تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول افريقية، تتكفل بإعداد توصية تقدم إلى قمة الإتحاد الافريقي للنظر في القضية.

وتتكون الجنة من الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ماكي سال، ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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كما تتكون اللجنة من رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا بول كاغامي. ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي. ورئيس نيجيريا محمود بوهاري، ورئيس الكاميرون بول بيا.

وجاء هذا القرار تتويجا لمساع قادتها الجزائر من أجل إلغاء منح صفة عضو مراقب للكيان الصهيوني في الإتحاد الإفريقي.

كما عارضت كل من الجزائر وجنوب افريقيا، البلدان المعروفان بدعمهما لحق الشعب الفلسطيني الثابت، هذا القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي. و توصلتا إلى فرض هذه النقطة في جدول أعمال المؤتمر الـ35 للاتحاد الذي أقيم بالعاصمة الاثيوبية.