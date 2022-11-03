الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بوقف معاناة الشعب الفلسطيني

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف معاناة الشعب الفلسطيني. والعمل الجاد لإنهاء الإحتلال الصهيوني من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في بيان صدر عنه مع ذكرى “إعلان بلفور”. أن هذا الوعد المشؤوم كان سببا رئيسا لنكبة فلسطين عام 1948. وشكل بداية لمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود طويلة”.

وطالب البيان بريطانيا الدولة التي أصدرت إعلان بلفور وسعت بكل إمكاناتها إلى تحقيقه ووضعت اللبنة الأولى لتنفيذه على حساب الوطن والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية. تكفيرا عن دورها الرئيسي في نكبة الشعب الفلسطيني. الذي دفع الثمن باهظا ألما وتشردا. وهي الخطوة الضرورية لتحقيق العدالة المفقودة والسلام المتطلع إليه الذي تنشده شعوب المنطقة والعالم.

كما أكدت الجامعة العربية في بيانها مواصلة دعمها وإسنادها بكل السبل والإمكانات لنضال الشعب الفلسطيني. ولقضيته العادلة وتقديم مختلف متطلبات تعزيز صموده وكفاحه البطولي. وتقديرها لصموده الأسطوري وإنجازاته الكبيرة في الدفاع عن حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف. وعزم الأمة العربية دولا وشعوبا على مواصلة تقديم كل أشكال الدعم لكفاح الشعب الفلسطيني لممارسة هذه الحقوق الوطنية في العودة والاستقلال وتجسيد الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وذلك طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما تأكد هذا الموقف القومي مجددا بكل قوة في كلمات القادة العرب ومقررات قمة الجزائر التي تشكل منطلقا جديدا في تعزيز وحدة الصف والموقف العربي دعما للقضية الفلسطينية. كما لنضال الشعب الفلسطيني العادل وعزمه على مواصلة مسيرته لتحقيق أهدافه الوطنية.

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