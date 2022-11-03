الجامعة العربية تطلق نداء عاجلا لمساعدة لبنان واليمن في التصدي لداء الكوليرا

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نداء عاجلا لمساعدة لبنان واليمن في التصدي لتفشي “الكوليرا”.

كما أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها، عن قلقها الشديد إزاء تفشي مرض الكوليرا في لبنان واليمن. خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات.

في حين، ناشدت الجامعة العربية دولها الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية إلى التحرك الفوري والسريع. لتقديم المساعدات الصحية العاجلة لدعم القطاع الصحي في لبنان واليمن لتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا المرض الخطير.

وأفاد البيان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجه قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة المساعدات الإنسانية). لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع وزارتي الصحة بالبلدين والجهات والمنظمات العربية والدولية. لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة للتصدي لتفشي الكوليرا.

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دولها الأعضاء إمداد لبنان واليمن باللقاحات المضادة للكوليرا. وتسريع عملية التطعيم لمواجهة هذه الازمة الصحية الطارئة .

ووافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بصفة منتظمة في دورة عادية مرة كل 4 أعوام. على مستوى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية أو من يمثلهم، وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة العربية العادية.

في ختام أعمال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين التي عُقدت بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر الجاري، أفيد أنّه يجوز أن تعقد دورة غير عادية عند الضرورة أو وجود مستجدات تتطلب ذلك. ويكون الانعقاد بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام لجماعة الدول العربية وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء، وتقتصر رئاسة القمة على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.

وتنظر القمة العربية التنموية – وفقا لما أقرّه القادة العرب – في الموضوعات والمبادرات والمشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. من خلال اعتماد وتفعيل استراتيجيات عربية تنموية وبرامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك.