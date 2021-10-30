الجامعة العربية تعلّق على الأزمة اللبنانية الخليجية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية. التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي وما تلاها من احداث ومواقف.

و في هذا الخصوص،نشرت الجامعة بيانا عبر موقعها الرسمي اليوم السبت أ عرب من خلاله الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبوالغيط عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية.خاصة في الوقت الذي كان السعي حثيثاً لاستعادة قدر من الايجابية في تلك العلاقات يعين لبنان علي تجاوز التحديات التي يواجهها.

وأضاف البيان أن االازمة التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الاعلام اللبناني وما تلاها من احداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها ولا يزكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور الي انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموما والخليجي خصوصاً.

و في السياق ذاته،أكد ذات البيان، أن الأمين العام لديه ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين عون وميقاتي علي السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن ان تضع حدا لتدهور تلك العلاقات ويسهم في تهدئة الاجواء بالذات مع المملكة العربية السعودية.

بالاضافة الى رأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك عري الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية.

ومن جانب آخر ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية المسؤولين في دول الخليج بتدبر الاجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادي المزيد من التأثيرات السلبية علي الاقتصاد اللبناني المنهار والمواطن الذي يعيش اوضاعاً غاية في الصعوبة.

طالع ايضا:

السعودية تطرد السفير اللبناني لديها