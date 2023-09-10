الجامعة العربية تُثمن الدور الفعال للجزائر في تعزيز التضامن العربي

تقدم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلال دورته العادية الـ160 الملتئمة بالقاهرة مؤخرا، بجملة من عبارات الإشادة والثناء لمقام رئيس الجمهورية.

وثمن المجلس، حسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، بجهود الرئيس تبون، ومبادراته الرامية إجمالا إلى دعم العمل العربي المشترك. ونصرة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ونوه المجتمعون بمقترحات رئيس الجمهورية لأجل إصلاح وتطوير عمل جامعة الدول العربية. مثمنين الدور الفعال للجزائر ومواقفها في تعزيز التضامن العربي.

كما أثنى المجلس على جهود رئيس الجمهورية في توحيد الصف الفلسطيني.

مجددا الترحيب بالتوقيع على “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية”. ومبديا ارتياحه لإعلان لأطراف الفلسطينية عزمها تنفيذ بنود الوثيقة وفق أجال محددة.

وتوجه وزراء الخارجية العرب بشكر خاص للجزائر لدعمها موازنة دولة فلسطين بمبلغ 8ر152 مليون دولار ولمساعدتها في إعادة إعمار مخيم جنين بمبلغ 30 مليون دولار.

للإشارة، فإن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تفي بانتظام بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني.

وهنأ وزراء الخارجية العرب الجزائر على انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2025/2024.

وعبروا عن ثقتهم بأنها ستعمل على حث مجلس الأمن على إيجاد حلول للقضايا العربية المعروضة عليه. وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وبأنها ستبذل كافة الجهود للارتقاء بالتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

كما أثنى المجلس على جهود الجزائر لضمان أمن واستقرار ليبيا. وحيا الجزائر لتنظيمها الناجح للدورة الـ15 للألعاب العربية بالجزائر.

وتوجه وزراء الخارجية العرب بالتهنئة للجزائر إثر إعادة انتخابها عضوا بمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية.

كما أشاد المشاركون في الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري “الحوار السياسي العربي الياباني” التي انعقدت بالقاهرة يوم الـ 5 سبتمبر، بجهود الجزائر التي ترنو إلى رعاية المصالحة الفلسطينية.

ورحبوا بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025/2024.

وتطلع وزراء خارجية الجانبين إلى تنسيق الجزائر واليابان على نحو “وثيق” خلال عهدتيهما كعضوين في المجلس في عام 2024.

كما رحبت الوفود العربية المشاركة في الدورة بمبادرة الجزائر الخاصة بتكريس يوم الـ16 ماي من كل عام كيوم دولي للعيش معا في سلام.