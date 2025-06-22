الجامعة العربية تُدين الضربات الأمريكية ضد إيران

أكدت جامعة الدول العربية، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية عقب الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران.

وأعربت ذات الهيئة، عن الإدانة لأي أعمال عسكرية تنتهك سيادة الدول. مشيرة إلى أن التصعيد الحالي لن يؤدي سوى الى دوامة لا تنتهي من العنف المستمر وتداعيات سلبية على الجميع.

وناشدت الجامعة العربية، جميع الأطراف، للامتناع عن الانجرار إلى دوامة التصعيد. والعودة إلى الدبلوماسية كسبيل وحيد لمعالجة كافة القضايا محل الخلاف.