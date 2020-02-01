الجامعة العربية: صفقة القرن تعدت على حقوق الشعب الفلسطيني ولا تنازل عن الأراضي المحتلة في 1967

عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم دورة غير عادية برئاسة جمهورية العراق و بطلب من دولة فلسطين، و التي تم فيها مناقشة مايسمى صفقة القرن وهي خارطة الطريق التي طرحها الرئيس الأمريكي لحل القضية الفلسطينية.

واعتبرت جامعة الدولة العربية أن هذه الخطة ستهدم جهود السلام الدولية وهي غير مناسبة و لا تحقق الحلول المنصوص عهليها في القانون الدولي و قراراته الشرعية.

كما أكدت الدول العربية أن الخطة الأامريكية، مخالفة للقانون الدولي بخصوص القدس و الجولان، و الإستعمار وحقوق اللاجئين و الأنوروا، مشيرة إلى أن هذه الخطة لا تسجيب لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتنازل وفي مقدمتها حق تقرير المصير و إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.

واكد المجلس أن جميع قراراته المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيسي خاصة تلك التي تم الإتفاق عليها في قمة الظهران بالمملكة العربية السعودية سنة 2018، وفي قمة تونس سنة 2018، غير قابلة للتراجع عنها.

وجاء على رأس القرارات التي صدرت عن المجلس المنعقد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقثية المحتلة، عاصموة دولة فلسطين و على سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة سنة 1967 بم و مجالها الجوية و البري و البحري، و مواردها الطبيعية و حدودها مع دول الجوار، والرفض القاطع لصفقة القرن التي لا تلبي أدنى حد لطموح الشعب الفلسطيني و تخالف مرجعيات السلام الدولية.

كما اكدت جامعة الدول العربية بأنها لن تتعاون مع الإدارة الامريكية لتطبيق هذه الخطة و عدم التعاطي معها إطلاقا، و التاكيد على أن مبادرة السلام العربية التي تم طرحها سنة 2002 تعتبر الحد الادنى للسلام في القضية الفلسطينية.

وأضاف بيان الإجتماع أن الدول العربية ستعمل على التعاون مع الدول المؤثرة، من أجل الوصول إلى حل سلام، بالموازاة مع التحذير من قيام اسرائيل بتطبيق بنود هذه الإتفاقية وتحميلها هي والولايات المتحدة الأمريكية، ودعوة المجتمع الدولي للتصدي لأي إجراءات تقوم بها الإدارة الإسرائيلية.

كما أكدت الدول العربية أنها تدعم دعما كاملا الرئيس الفلسطيني القيادة الوطنية لدولة فلسطين في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي