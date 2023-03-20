الجامعة المغربية تتسبب في حرمان الخضر من خدمات الحارس تلمساني ضد غانا!

يبدو أن الجامعة المغربية لكرة القدم، لاتزال لم تستوعب خطوة الحارس سامي تلمساني، بتغيير جنسيته الرياضية.

وقرار حارس تشلسي الشاب سامي تلمساني، الالتحاق بالمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، خلال قادم الاستحقاقات.

وكشف موقع “فيناك فوتبول“، صبيحة اليوم الإثنين، عن تسبب الجامعة المغربية، في حرمان المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة من خدمات حارس تشلسي الشاب تلمساني، من الالتحاق بمواجهة منتخب غانا المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة.

وأوضح المصدر، أن الجامعة المغربية، بقيادة فوزي لقجع، لم ترد بعد على مراسلة الفيفا من أجل تغيير الجنسية الرياضية للحارس تلمساني، وتماطل في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره الغاني، ذهابا بتاريخ 24 مارس الحالي، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

ومواجهة الإياب ستكون بتاريخ 28 مارس بملعب بابا يارا بغانا، ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا 2023 التي ستجري بالمغرب.