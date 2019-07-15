الجامعة المغربية تنفي إستقالة رونار

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين، الأخبار التي تم تداولها في وسائل إعلام مغربية، بخصوص إستقالة المدرب هيرفي رونار، من تدريب المنتخب المغربي.

ونشرت الجامعة الملكية المغربية، بيانا عبر موقعها الرسمي، نفت من خلاله، استقالة هيرفي رونار، من تدريب المنتخب المغربي، لحد الساعة.

وأكد ذات البيان، أن المسؤول الأول عن الكرة المغربية، فوزي لقجع، اجتمع يومي الأحد والإثنين، مع رونار، لتقييم مشاركة أسود الأطلس، في “كان مصر 2019”.

وأضاف ذات البيان، أن فوزي لقجع، تدارس رفقة هيرفي رونار، الرهانات المقبلة للمنتخب المغربي، واتفقا على اجتماعات أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن المنتخب المغربي، كان من أبرز المرشحين للتتويج بـ”كان 2019″، قبل أن يقصى أمام منتخب البنين، في الدور الثمن نهائي، بضربات الترجيح.