الجامعة.. انطلاق التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا

انطلقت اليوم الخميس، التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، حيث ستستمر إلى غاية الـ24 جويلية.

كما دعت وزارة التعليم العالي، في وقت سابق، إلى اتباع جملة من إجراءات التسجيلات في إحدى مؤسسات التعليم العالي. بدءا من التوجه إلى الثانوية لتسلم شهادة البكالوريا. والتي من خلالها يتم التعرف على الرقم الشخصي الذي يستعمل أثناء التسجيل الأولي.

وسيتعرف الطلبة خلال عملية التسجيلات على المعلومات التي توضع تحت تصرفه والواردة في دليل حامل شهادة البكالوريا وفي المنشور الوزاري الخاص. حيث يمكنهم تحميل وتثبيت تطبيق توجيه كم (TawdjihCom) المتوفر في بوابة حامل شهادة البكالوريا على الهاتف النقال و/ أو اللوحة الالكترونية. أو استعمال النسخ التفاعلية للدليل والمنشور رقم 1 والمنشور رقم 3 والمنشور رقم 4 على جهاز للإعلام الآلي أو الوثائق بصيغ Pdf أيضا.

كما يمكن الشروع في عملية التسجيلات الأولية من 21 إلى 24 جويلية الجاري. وذلك من خلال ملء بطاقة الرغبات عبر الخط من خلال العنوان الإلكتروني https://www.orientation-esi.dz.

وأكدت الوزارة على ضرورة ملء بطاقة الرغبات كمرحلة أولى وتصفح وطبع قائمة كل الشعب المسموح للطالب الترشح فيها. داعية إلى التسجيل في بطاقة الرغبات. وفقا لترتيب تنازلي, ستة إختيارات على الأقل إلى عشرة على الأكثر. مع تحديد على الأقل مسارين من مسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.

كما وجب تأكيد التسجيلات الأولية عبر الخط من 25 إلى 26 جويلية. مع إمكانية تغيير بطاقة الرغبات السابقة. لافتة إلى أنه في هذه الحالة، تؤخذ بعين الإعتبار بطاقة الرغبات الثانية في توجيه الطالب.

أما عن نتائج التوجيهات، فإنها توضع عبر الخط يوم 03 أوت القادم مساء لتبدأ بعدها (من 4 الى 8 اوت المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.