“الجانب الآخر للأمل” يعرض قضية اللاجئين على مهرجان الجزائر الدولي للسنيما

عرض مساء أمس بالعاصمة الفيلم المطول الخيالي “الجانب الآخر للأمل” من إخراج الفنلندي أكي كوريسماك خلال مهرجان الجزائر الدولي للسنيما .

الفيلم كوميديا اجتماعية تعالج حياة اللاجئين في فنلندا ومصاعبها عبر أوروبا.

وقد عرض هذا الفيلم الذي يمتد على 100 دقيقة أمام لجنة تحكيم المنافسة للأفلام المطولة المهرجان المخصص للفيلم الملتزم.

ويروي الفيلم قصة اللاجئ السوري خالد الذي خسر كل شيء إثر قصف مدينة حلب.

التي هجرها مع أخته مريم الناجية الوحيدة من تهدم المنزل العائلي، ويعبران سوية تركيا وجزء من أوروبا لتختفي بعدها الشابة في المجر.

و يبدأ خالد في البحث عن أخته ويجد نفسه دون أن يدري في فنلندا بعدما لجأ اليها على متن قارب.

ليطلب اللجوء السياسي بعدها ويجد نفسه لسنوات يعيش في مخيمات اللاجئين في انتظار رد حيث التقى عراقيين في نفس حالته.