الجبن الجزائري يفوز بالذهبية متفوقا على الأجبان الفرنسية والهولندية

فاز الجبن الجزائري بالميدالية الذهبية في “مونديال الأجبان والألبان 2023” الذي أقيم في مدينة تولوز الفرنسية، متقدما على دولة كبيرة وعريقة في هذه الصناعة.

وحسبما نقله موقع “destinationsmed ” فقد شهدت المسابقة التي امتدت من 10 ولغاية 12 سبتمبر. مشاركة محترفي صناعة الأجبان من مختلف أنحاء العالم.

كما توّجت شركة “Maison khazana” بالميدالية الذهبية، بمشاركتها بجبن “الكفاس”، في فئة “تخصص جزائري نموذجي”.

وتغلّب جبن “الكفاس” الجزائري على أنواع عالمية من الجبن من جبن الماعز، الموزاريلا، الفيتا، جودا، الريكفورد، الغرويير والبارميزان.

ويعرف هذا النوع من الأجبان أنه طري ومغطى بأعشاب تتواجد في جنوب الجزائر. وتخصصت الشركة منذ 2021، بصناعة الأجبان والمنتجات الطبيعية بنسبة 100 في المئة. بالإضافة لتقديمها منتجات مصنوعة في الجزائر على غرار الشاي والمربيات المحلية الصنع والعسل والتمر وزيت الزيتون.