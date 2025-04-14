الجبهة المغربية تنتفض و تدعو لمسيرات حاشدة رفضًا لرسو سفن صهيونية بالمغرب

أصدرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بلاغًا دعت فيه إلى تنظيم مسيرتين شعبيتين حاشدتين يوم الأحد 20 أفريل ، بكل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، احتجاجًا على سماح السلطات المغربية برسو سفن تابعة لشركة “ميرسك” في موانئ البلاد.

وأكدت الجبهة أن هذه السفن تحمل شحنة من المعدات العسكرية الخاصة بطائرات “F-35” المتجهة إلى قاعدة “نيفاتيم” التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستعملها في حربها على الشعب الفلسطيني، ووصفت الجبهة هذه الحرب بـ”النازية”، مشيرة إلى أنها تدخل في إطار إبادة جماعية وتطهير عرقي مستمرين منذ سنة ونصف، بشراكة كاملة مع الإمبريالية الأمريكية، على حد تعبير البلاغ.

وأضافت بيان الجبهة المغربية أن هذه الدعوة تأتي استمرارًا للمواقف الشعبية المغربية الرافضة للتطبيع، والتي تجسدت في تظاهرات ومسيرات حاشدة طيلة الفترة الماضية.

كما دعت الجبهة كافة فروعها ومناصري القضية الفلسطينية إلى مواصلة المبادرات الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني، والمنددة بكل أشكال التطبيع التي تعتبرها “خيانة للقضية الفلسطينية وخطرًا داهمًا على الوطن”.

وختمت الجبهة بلاغها بالتأكيد على أن هذه المعركة النضالية ليست فقط للدفاع عن فلسطين، وإنما لحماية سيادة المغرب ورفض تحويل موانئه إلى منصات لخدمة آلة الحرب الإسرائيلية.