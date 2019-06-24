الجبير يهاجم تحقيقات أممية تورط محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي

هاجم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، المحققة الأممية أجنيس كالامارد، وذلك بسبب تحقيقها الذي توصلت فيه إلى أدلة تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال الجبير في مقابلة صحفية مع صحيفة لوموند، إن كالامارد “معروفة بمواقفها السلبية تجاه السعودية ولم يكن لديها التفويض اللازم لكتابة تقرير عن عملية قتل خاشقجي”.

وأضاف أن “تقرير كالامارد حول قتل خاشقجي مليء بالتناقضات، وبتشويه الحقائق، ولا تأثير له”، وفق قوله.

وأعلن الجبير، تصميم سلطات المملكة على محاسبة المسؤولين عن الجريمة، مشددا على أن المحاكمات في القضية ستستمر.

وتابع: “في ما يتعلق برد الفعل على الشريط فنعلم أن ذلك كان عملية مارقة غير مصرح بها، ونعلم أن الجريمة ارتكبت، ولدينا أشخاص في السجن يجري محاكمتهم”.