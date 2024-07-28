الجدافة بن شادلي تفشل في بلوغ ربع النهائي وتغادر الأولمبياد

انتهت مغامرة الجدافة الجزائرية، نهاد بن شادلي، في الألعاب الأولمبية الجارية وقائعها بباريس الفرنسية، ما بين 26 جويلية و11 أوت 2024.

وبعدما فشلت أمس السبت، في بلوغ ربع النهائي. عقب احتلالها المركز الخامس، في التصفيات، بالمجموعة الثانية، بتوقيت 08:06:62، في اختصاص “سيف ثقيل”.

شاركت بن شادلي صبيحة اليوم الأحد، في السباق الاستدراكي لنفس الاختصاص. غير أنها لم تنجح في خطف تأشيرة ربع النهائي، بعدما حلت ثالثة، بتوقيت 08:10.34.

