الجدول الكامل لمباريات الربع النهائي لكأس الجمهورية!

أقيمت، مساء اليوم الخميس، قرعة الدور ثمن النهائي، للسيدة الكأس في طبعتها الـ55 لموسم 2019/2020، تلاها جدول مواجهات الربع النهائي لنفس المنافسة.

وجاءت مباريات الربع النهائي على النحو الآتي:

الفائز من المباراة جمعية عين مليلة أهلي برج بوعريريج يواجه الفائز من مباراة وفاق سطيف شباب قسنطينة

الفائز من مباراة إتحاد بلعباس إتحاد عنابة يُواجه الفائز من مباراة أمل بوسعادة ضدّ أمل الأربعاء

الفائز من مباراة ناديي “باردو وإتحاد البيض” يواجه ترجي قالمة، يواجه المتأهل جمعية وهران او اتحاد الجزائر أو ألمبي الشلف.

الفائز من مباراة إتحاد بسكرة شباب بلوزداد سيواجه المتأهل من مباراة وداد بوفاريك ضد مولودية وهران