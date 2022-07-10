الجذاف بودينة يفشل في التأهل لنهائي كأس العالم للتجديف

فشل الجذاف الجزائري، سيد علي بودينة، في التأهل لنهائي كأس العالم للتجذيف، والمقامة فعالياتها بسويسرا.

الجذاف سيد علي بودينة فشل في التأهل لنهائي “أ” لسباق 2000 متر إختصاص سكيف فردي رجال المرحلة الثالثة.

و تأهل سيد علي بودينة، إلى الدور النصف نهائي، بعد احتلاله المركز الثالث في الدور التصفوي.

وإكتفى الجذاف بودينة، بالمركز التاسع في الترتيب العام بعد حلوله ثالث في النهائي “ب”.

يذكر أن منافسة كأس العالم للتجديف، تجري بدولة سويسرا، في الفترة ما بين 8 جويلية إلى غاية 10 من نفس الشهر 2022.