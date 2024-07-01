الجرائم الإلكترونية تشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمن العمليات بالمنشآت الصناعية لسوناطراك

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تعد مسألة حساسة وتشكّل تهديدًا حقيقيًا يمكن أن يؤثّر على أمن وديمومة العمليات في المنشآت الصناعية لسوناطراك.

وجاء ذلك، في كلمة للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، خلال إشرافه على افتتاح اللقاء التوعوي المخصص لموضوع “المخاطر والتهديدات السيبرانية”.

وحسب بيان للمؤسسة، يهدف هذا اللقاء، إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني ونشر الوعي بين الموظفين بأهمية الالتزام بالسياسات الأمنية ذات الصلة.

وأكد رشيد حشيشي أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تعد مسألة حساسة وتشكّل تهديدًا حقيقيًا يمكن أن يؤثّر على أمن وديمومة العمليات في المنشآت الصناعية لسوناطراك.

واضعا الإطارات المسيرة في صدارة المعركة للوقاية من هذه المخاطر والتهديدات. ومشددًا على ضرورة إدراك رهانات الأمن السيبراني والمخاطر السيبرانية لحماية البيانات والأنظمة والشبكات.

وتناول الحاضرون خلال اللقاء التهديدات والهجمات الإلكترونية التي قد تعطّل الأنظمة التكنولوجية للمؤسسات وتعرقل خدماتها المعلوماتية.

وتشمل هذه التهديدات، التي تؤثر بشكل كبير على استقرار وأمن المؤسسات في عصر التحول الرقمي. اختراقات البيانات، الاحتيال الإلكتروني. التجسس الإلكتروني وكذا تخريب المنشآت الحيوية عن طريق البرمجيات الخبيثة.

كما ناقش المتدخلون خلال اللقاء عدة محاور لمواجهة المخاطر السيبرانية. وأكدوا على الحاجة إلى إرساء تعاون بين جميع الأطراف المعنية. كما شددوا على أهمية تعزيز التنسيق مع الهيئات الحكومية ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات والخبرات.

تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك تعتمد اإستراتيجية شاملة بخصوص إدارة مخاطر الأمن السيبراني. تستند إلى تنفيذ سياسات وقائية تعتمد على أحدث التكنولوجيات واتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيانات والأنظمة الحيوية.

كما تركّز على نشر وتعزيز الوعي الأمني بين الموظفين، بالنظر لِكوْن العنصر البشري يُعدّ الحلقة الأضعف والأكثر استهدافا في هذا المجال.

وفي هذا السياق، يتم تدريب المستخدمين على أساسيات الأمن السيبراني لتجنّب الأخطاء الشائعة مثل النقر على روابط غير معروفة أو الولوج إلى حسابات الشركة عبر شبكات غير آمنة.

وتتبنى سوناطراك نهجًا استباقيًا في هذا الشأن من خلال تحديث البرمجيات بانتظام لسد الثغرات الأمنية المعروفة.

كما تستثمر، تماشيًا مع تطلعاتها في إدارة التحول الرقمي، في بناء بنية تحتية رقمية تتوافق مع المعايير الدولية. وتعتمد على تقنيات أمنية حديثة لأنظمة الكشف عن الاختراقات. وعلى أدوات إدارة أمن أنظمة المعلومات، وذلك من أجل ضمان بيئة رقمية آمنة ومستدامة.

وبهذا النهج ، تؤكد سوناطراك التزامها بحماية مصالحها الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني. بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل التحديات الرقمية المتزايدة.