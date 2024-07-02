الجراد يغزو مطار 8 ماي 1945 وبعض بلديات سطيف

كشف مدير الفلاحة بولاية سطيف محمد بولفتات، عن تسجيل غزو للجراد المحلي غير الضار كثيرا بمعدل 8 حشرات في المتر المربع الواحد. وهذا على مستوى محيط مطار 8 ماي 1945 وبعض المناطق ببلديات عين ارنات، مزلوق وقجال.

وأكد بولفتات ان مصالحه اتخذت جملة من الإجراءات والقرارات، منها تشكيل لجنة موسعة للتحقيق وتقييم حجم الخسائر ميدانيا. واستدعاء الوكالة الوطنية لحماية النباتات للتدخل وحل الأشكال.

كما أضاف المتحدث لإذاعة سطيف، أنه تم إبقاء هذه المناطق تحت المراقبة القصوى لاحتواء المشكلة. والعمل على عدم تمكين الجراد من غزو مناطق أخرى.