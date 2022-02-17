الجرعة الثالثة من اللقاح فعالة جدا ضد أوميكرون
كشفت دراسة علمية كندية، أمس الأربعاء، أن الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد-19 تحمي بشكل فعال من آثار أوميكرون.
وأشارت الدراسة أن الحماية ضد أوميكرون تزداد من 80٪ إلى 90٪ بمجرد تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح.
تستند هذه الدراسة إلى البيانات الأولية التي تم جمعها بين 26 ديسمبر 2021 و 5 فيفري 2022. أي عندما كان متغير Omicron هو السائد في كيبيك.
وذكر الباحثون أن “فعالية اللقاح في منع زيارة غرفة الطوارئ بلغت حوالي 60٪ بعد جرعتين و 85٪ بعد ثلاث جرعات”.
وفيما يتعلق بالوقاية من “المرض الخفيف”، تزداد فعالية اللقاح من 45٪ بعد جرعتين إلى 80٪ بعد ثلاث جرعات.
ولوحظت هذه التناقضات الإحصائية لجميع أنواع اللقاحات وجميع التركيبات ، باستثناء تلك التي تنتجها AstraZeneca. وقالت الدراسة “الفعالية أقل قليلاً لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين فقط من لقاح Vaxzevria / Covishield”.
وتؤكد نتائج INSPQ أيضًا أن الحماية التي تمنحها اللقاحات “تظل مستقرة إلى حد ما” على المدى الطويل. كما لوحظ انخفاض بنسبة 10٪ تقريبًا في الحماية ضد COVID-19 بعد 32 أسبوعًا.
وحصل ما يقرب من 45 ٪ من سكان كيبيك على جرعة ثالثة، خلال 48 ساعة الأخيرة.
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دراسة جديدة: أوميكرون يعيش على الأسطح البلاستيكية والحديدية
إذا كان فيروس Covid-19 ينتقل بشكل أساسي عن طريق الهواء ، فيمكن أيضًا اكتشافه عن طريق الأشياء.
كشفت دراسة علمية جديدة أن أوميكرون أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى. كما تشير الدراسة أنه يتم اكتشافه بسهولة أكبر بغض النظر عن طريقة الإصابة.
وبالتالي فإن خطر الإصابة بـأوميكرون عن طريق جسم أو سطح غير حي أكبر، وذلك ببساطة لأنه أكثر عدوى.
ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التلامس مع سطح ملوث لن يلعب سوى دور ضئيل في انتقال كوفيد-19. مقارنة بالإصابة عن طريق المجاري الهوائية وفقًا لعدة دراسات. خاصة إذا كان الفيروس غير موجود بكميات كبيرة.
في الواقع، ينتقل Covid-19 بشكل أساسي عن طريق الجهاز التنفسي، في الهواء، عن طريق القطرات الملوثة.
“ينتشر الفيروس في الهواء، ولكن يمكن أيضًا حمله باليد. وهكذا فإن خطر الإصابة به موجود. كما يحذر الطبيب روبرت سيباج ، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى بيتي سالبيترير في باريس”.
وتشير الدراسة إلى أن المتعير أوميكرون يحب الرطوبة التي تبقيه نشطا. كما أن الفيروس يمكن أن يعيش لعدة أيام على البلاستيك أو الفولاذ.