الجرعة الثالثة من اللقاح فعالة جدا ضد أوميكرون

كشفت دراسة علمية كندية، أمس الأربعاء، أن الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد-19 تحمي بشكل فعال من آثار أوميكرون.

وأشارت الدراسة أن الحماية ضد أوميكرون تزداد من 80٪ إلى 90٪ بمجرد تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح.

تستند هذه الدراسة إلى البيانات الأولية التي تم جمعها بين 26 ديسمبر 2021 و 5 فيفري 2022. أي عندما كان متغير Omicron هو السائد في كيبيك.

وذكر الباحثون أن “فعالية اللقاح في منع زيارة غرفة الطوارئ بلغت حوالي 60٪ بعد جرعتين و 85٪ بعد ثلاث جرعات”.

وفيما يتعلق بالوقاية من “المرض الخفيف”، تزداد فعالية اللقاح من 45٪ بعد جرعتين إلى 80٪ بعد ثلاث جرعات.

ولوحظت هذه التناقضات الإحصائية لجميع أنواع اللقاحات وجميع التركيبات ، باستثناء تلك التي تنتجها AstraZeneca. وقالت الدراسة “الفعالية أقل قليلاً لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين فقط من لقاح Vaxzevria / Covishield”.

وتؤكد نتائج INSPQ أيضًا أن الحماية التي تمنحها اللقاحات “تظل مستقرة إلى حد ما” على المدى الطويل. كما لوحظ انخفاض بنسبة 10٪ تقريبًا في الحماية ضد COVID-19 بعد 32 أسبوعًا.

وحصل ما يقرب من 45 ٪ من سكان كيبيك على جرعة ثالثة، خلال 48 ساعة الأخيرة.

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