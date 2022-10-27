الجرندي: التعاون الجزائري- التونسي عرف ديناميكية جديدة منذ قدوم الرئيس تبون

أثنى وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية. على العلاقات الأخوية المتميزة بين تونس و الجزائر، والنابعة من عراقة الروابط التاريخية.

وأشار إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين عرف منذ قدوم الرئيس عبد المجيد تبون حركية نشطة وديناميكية جديدة.

كما نوه الوزير التونسي “بسنة التنسيق والتشاور الدائمين بين القيادتين في البلدين. وهو ما تدعم بزيارة الدولة التي أداها الرئيس تبون إلى تونس يومي 15 و16 ديسمبر 2021. وبزيارة الأخوة والعمل التي أداها رئيس الجمهورية التونسية إلى الجزائر يومي 4 و5 جويلية 2022. بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الستين لاستقلالها المجيد.

وأبرز أن هاتين الزيارتين أسهمتا بشكل ملموس في إعطاء دفع للعلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي بينهما. وهو ما يفسر “الحركية النشطة والديناميكية الجديدة. التي يعرفها التعاون الثنائي، خاصة بعد قرار قائدي البلدين إعادة الفتح الكلي للحدود بتاريخ 15 جويلية 2022. والذي تجسد بالخصوص في عقد عدة لجان قطاعية لاجتماعاتها سواء بتونس أو بالجزائر”.

وأشاد الوزير التونسي بالتعاون الثنائي في مجال الطاقة والذي يحظى بأهمية “عالية”. خاصة في أنبوب “ترانسماد-أنريكو ماتي” للغاز بين الجزائر وإيطاليا الذي يمر عبر تونس و5 خطوط للربط الكهربائي. والشركة المختلطة للتنقيب عن النفط “نوميد”. إضافة إلى ربط مدينة ساقية سيدي يوسف سنة 2019 بالشبكة الجزائرية للغاز الطبيعي.

كما لم يفوت رئيس الدبلوماسية التونسية الفرصة للتأكيد على ما يوليه البلدان من “أهمية قصوى”. لتنمية المناطق الحدودية من خلال إعطاء ديناميكية جديدة للأنشطة الاقتصادية على مستوى الشريط الحدودي. من خلال تشجيع المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة. في إطار مقاربة شاملة (اجتماعية واقتصادية وتنموية وأمنية). تعطي الأولوية لتحسين ظروف عيش المواطنين في هذه المناطق.

أما على الصعيد الأمني، فأبرز الجرندي أن تميز العلاقات الثنائية. ساهم في تعزيز التعاون الأمني والعسكري والتنسيق الميداني الآني بين الجانبين. لمجابهة التحديات الأمنية المشتركة والمخاطر المحدقة بالمنطقة.