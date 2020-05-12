الجريء يخرج عن صمته ويرد على شكوى الفاف لدى الفيفا!

خرج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم “وديع الجريء”عن صمته بخصوص الشكوى التي تقدمت بها الإتحادية الجزائرية لكرة القدم لدى الفيفا والمتعلقة بإعتبار اللاعب الجزائري محليا في الدوري التونسي.

وقال الجريء في تصريحات لإذاعة “إي إف إم” التونسية، إن الاتحاد الجزائري وقّع بإرادته على اتفاقية تبادل اللاعبين بين دول منطقة شمال أفريقيا، معتبراً أن ما قام به الجزائريون يثير الاستغراب نظراً للعلاقات المتينة التي تربط الدولتين.

وأضاف الجريء: “الاتحاد الدولي لكرة القدم أنصف الموقف التونسي، لأن لوائح فيفا تعطي الحرية في تحديد عدد اللاعبين الأجانب في الدوري، وهذا الأمر معمول به منذ سنوات في أوروبا”.

وفي سياق متصل، قال الجريء إن الاتحاد التونسي سيسنُّ، انطلاقاً من الموسم القادم، قانوناً جديداً يفرض على الأندية إشراك خمسة لاعبين محليين خلال المباريات، وهو ما سيحدُّ من ظهور اللاعبين الأجانب أثناء منافسات الدوري.