الجريدة الرسمية.. إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يخص إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، وجاء في المرسوم أن المركز يكون مقره الجزائر العاصمة.

كما يمكن نقله لمكان آخر بموجب مرسوم رئاسي كما يمكن إنشاء ملحقات له ويوضع تحت وصاية الوزير الأول ويتكفل بمهام عدة.

أبرزها: إنجاز مشاريع المدن السينمائية والمنشآت الصناعية المتخصصة في مهن السمعي البصري وتسييرها. القيام بالإنتاج والإنتاج المشترك وإعادة الإنتاج والاستغلال وتصدير واستيراد وبيع وكراء الأعمالها السينماتوغرافية والسمعية البصرية. وضمان توزيعها ونشرها واستغلالها على جميع الدعائم في السوق الوطنية والدولية.

إنجاز وتجهيز وتسيير المنشآت التقنية. لا سيما قاعات وفضاءات العرض السينماتوغرافي واستوديوهات التصوير والتسجيل وعملیات ما بعد الإنتاج، والمخابر، وكذا أدواتالرقمنة والحفظ والتخزين.

دعم مهرجانات السينما والمساهمة في تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات السينماتوغرافية ذات البعد الوطني والدولي وترقية سوق الفيلم. وكذا الترويج للجزائر وجهة سينمائية” في إطار الإنتاج المشترك الأجنبي. الحث على إنشاء مؤسسات خاصة بتمويل الصناعة السينماتوغرافية والسمعية البصرية.

وأيضا اقتراح إجراءات تحفيزية لتطوير قطاع الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري. المشاركة في التكوين وتحيين المعارف في المهن المتصلة بالسينما والسمعي البصري. وكذا دعم النشاطات الهادفة للتربية على الصورة ونشر الثقافةالسينماتوغرافية وخاصة في الوسط التربوي والمدرسي.

لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الضرورية. لإنجاز المهام المرتبطة بهدفه مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.

وبالمقابل، صدر مرسوما رئاسيا في الجريدة الرسمية يتعلق بإنشاء المؤسسة العمومية الجزائرية لانتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر. وتوضع أيضا تحت وصاية الوزير الأول والمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصيةالمعنوية والاستقلال المالي.

وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتتكفل المؤسسة بمهام عدة أبرزها:

ضمان تحضير وإعداد سيناريو فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر. اقتناء وكراء وتجهيز المنشأت والتجهيزات التقنية الضرورية في الجزائر و في الخارج. لا سيما استوديوهات التصوير والصوت وعملیات ما بعد الإنتاج والديكورات والمخابر، وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين.

القيام بإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر، ومختلف الأعمال السينمائية أو السمعية البصرية ذات الصلة بالفيلم.توزيع الفيلم والأعمال المرتبطة به في السوق الوطنية والدولية عبر كل وسائل العرض المتاحة والمستقبلية بالاضافة.

إنتاج وإصدار واستغلال مختلف العناصر والمشتقات ودعائم الترويج السينمائي الخاصة بالفيلم.القيام بالدبلجة والترجمة النصية للفيلم وللأعمال المرتبطة به إلى مختلف اللغات. القيام بالحملات الإعلامية والإشهارية حول الفيلم وتنظيم كافة التظاهرات المروجة له.

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