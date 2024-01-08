الجريدة الرسمية: إنشاء وكالات وطنية للعقار الصناعي والسياحي والحضري

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 85 صدرو مراسيم تنفيذية تتعلق بالعقار.

وجاء جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور مراسيم تنفيذية يتم بموجبها إنشاء وكالات وطنية للعقار الصناعي والسياحي، وكذ الحضري وتحديد تنظيمها وسيرها.

ووفقا لعدد 85 صدر مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها.

ويحدد هذه المرسوم شروط وكيفيات منح العقار الاقــتصادي الـتـابع للأمــلاك الخاصة للدولة الموجه لإنـجـاز مشاريع استثمارية، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتحديد تنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص ”الوكالة”.

وتوضع هذه الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة. كما يحدد مقر الوكالة في ولاية الجزائر.

كما تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. وأبضا لرقابة الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وفي ذات الجريدة صدر مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها.

المرسوم يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتحديد تنظيمها وسيرها.

تنشأ مؤسسة عـمــومـيــة ذات طـابـع صـنـاعــي وتجاري تتمـتع بالشخصية المعنويـة والاسـتقلال المالي تســمى ”الوكالة الوطنية للـعقار السياحي“ وتدعى في صلب النص ”الوكالة”.

وتخضـع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. كما توضــع تحــت وصـاية الوزيـر المـكلف بالسياحة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.

وتضمن هذا العدد صدور مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها.

ووفقا لذات لمرسوم تنشأ الوكالة تحت تسمية الوطنية للعقار الحضري، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص ”الوكالة“. وتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالعمران.

كما حدد مقرها في مدينة الجزائر. وتخضـع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرا في علاقاتها مع الغير.