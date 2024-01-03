الجريدة الرسمية: التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا يتضمن تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.

ووفقا للعد 83 من ذات الجريدة ينص القرار المشترك بين كل من الوارة الأولى ووزارتي المالية، وكذا إقتصاد المعرفة.أن الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي تتكون من 3 مديريات: مديرية أنظمة المعلومات، وكذا مديرية المرافقة والمراقبة. بالإضافة إلى مديرية الإدارة العامة والوسائل.

وتتولى مديرية أنظمة المعلومات تسيير السجل الوطني والمنصة الرقمية للمقاول الذاتي. وكذا إستلام ومعالجة طلبات التسجيل، وضمان تسليم البطاقات بعد إصدارها.

كما تم تكليف مديرية المرافقة والمراقبة بمرافقة ومتابعة المقاول الذاتي، والتنسيق بين مختلف القطاعات.

بينما تتولى مديرية الإدارة العامة والوسائل تسيير الشؤون الإدارية والمالية للوكالة.

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