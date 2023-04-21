الجريدة الرسمية: تحديد كيفيات إنتداب موظفين بوزارة التربية لدى مدارس أشبال الأمة

وقع رئيس الجمهورية على مرسوما رئاسيا يحدد كيفيــات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني.

وصدر في العدد الاخير من الجردية الرسمية رقم 25 مرســوم رئاسي رقم 23-148 مؤرخ في 14 رمضـان عام 1444الموافق 5 أفريل سنة 2023. يحدد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيـات انـتـداب الموظــفين الـتـابعين لـوزارة الــتـربـية الـوطـنـيـة لـدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني، الذين يدعون في صلب النص ”الموظفين المنتدبين“.

ووفقا لذات المرسوم يتم إنتداب الموظفين التاليين: موظفي التعليم، وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،. بالإضافة إلى موظفي إدارة مؤسسات التعليم.

كما يتم الانتداب بموجب قـرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية، وينهى حسب الأشكال نفسها. كما تحدد مدة الانتداب بموجب نص خاص.

تضمن المرسوم إنهاء الانتداب في هذه الحالات: بمبادرة من السلطة المستقبلة، وبمبادرة من سلطة الانتماء الأصلي بالتنسيق مع السلطة المستقبلة، أوبطلب من المعني بعد رأي السلطة المستقبلة وسلطة الانتماء الأصلي.

يبقى الموظفون المنتدبون خاضعين إلى قانونهم الأساسي الخاص، ويلزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وبشروط العمل لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني.

ويتعين عــلى الموظفين المنتدبين التفرغ كّليا للمهام المسندة إليهم وتأديتها بمنتهى المسؤولية، وهذا في إطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يمكن للموظفــين المنتدبـين أن يعينــوا بموجــب قرار من وزير الدفاع الوطني في مناصب التأطير البيداغوجي طبقا للتنظيم المعمول به.

وجاء في المرسوم الموظفون المنتدبون، يستفيدون من زيادة على الراتب الإجمــالي المرت ــبط برتبهــم الأصليــة، مـن تعويض شهـري عــن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :

حيث يستفيد مدير متوسطة و/أو الناظر: 22.000 ألف دينار . بينما سلك ا أساتذة التعليم الثانوي ومستشاري التوجي، والإرشاد المدرسي والمهني بـ 20.000 ألف دينار. في حين سلك أساتذة التعليم المتوسط : 18.000 ألـف دينار. ويبقى الموظفون المنتــدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية الخاص بسلكهم الأصلي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

يتـم تقييـم الموظفين المنتدبـين، سنويا، من طرف قائد مدرسة أشبال الأمة التي يعملون فيها، حسب نماذج استمارات التنقيط المعتمدة في سلكهم الأصلي.

ويجب أن يأخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار درجة المواظبة والجهود المبذولة وكذا مدى المساهم ة في النشاطات العلمية والبيداغوجية.