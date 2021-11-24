الجريدة الرسمية: تعديل في مناصب “عون الشباك” بالحالة المدنية

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيديا يعدل قائمة مناصب للحالة المدنية” الشغل المتخصصة فيما يخص”عون الشباك. ووفق العدد رقم 88 من ذات الجريدة يتضمن المرسوم القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.

ويعدل ذات المرسوم قائمة مناصب الشغل المتخصصة المنصوص عليها في المادة 85 في 22 ّ من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ شوال عام 1432 المــوافــق 20 سـبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.

وكذا تطبيقا لأحكام المادة 85 مـن المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تعدل قائمة مناصب للحالة المدنية” الشغل المتخصصة فيما يخص”عون الشباك كما يأتي

عون الشباك.

يكّلف أعوان الشباك على الخصوص، بما يأتي : استقبال الملفات والوثائق المسلمة من طرف المواطنين.

مراقبة محتوى الوثائق والملفات ومطابقتها.

إعداد الوثيقة المطلوبة.

طرح الوثائق للإمضاء من طرف المسؤول أو مفوض الحالة المدنية.

تسليم الوثائق لطالبها.

استقبال وحجز البيانات الخاصة بالمواطن على مستوى الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية.

ضمان أخذ البيانات البيومترية للمواطنين ومعالجتها طبقا للمعايير التقنية المعتمدة.

يعين أعوان الشباك من بين موظفي “شـعـبة الإدارة العامة” المرسمين المنتمين، عــلى الأقـل، لرتبةعون مكتب أوعون حفظ البيانات.

موظفي “شعبة الإعلام الآلي” المرسمين المنتمين لأسلاك تقنيي الإعلام الآلي والمعاونين التقنيين في الإعلام الآلي والأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.

طالع أيضا:

وقع الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية. وصدر في العدد 85 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يضمن العطل الإضافية الممنوحة للموظفين العاملين في الجنوب.

ووفق ذات المرسوم يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات أدرار، وتامنغست، تندوف، إيليزي، بشار، ورڨلة، غرداية، الأغواط، الوادي، تيميمون. بالإضافة إلى برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة من عطلة إضافية قدرها 20 يوما كاملا،زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة.

كما ينص ذات المرسوم التنفيذي على إستفادة الموظفون الذين يعملون بولايات النعامة، والبيض، والجلفة، وبسكرة، وأولاد جلال، من عطلة إضافية قدرها 10 أيام كاملة، زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb