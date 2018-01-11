الجريدة الرسمية :” تعليق إستيراد أفخاذ الضفادع أحشاء الخنزير ولحوم الحمير”

حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في جدول قائمة المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عن الإستيراد، مواد غريبة وغير مستهلكة من قبل الجزائريين.

على غرار أفخاذ الضفادع، وأحشاء الخنزير، بالإضافة إلى دودة الأرض ولحوم البغال والحمير، دقيق ومساحيق الزواحف،

و جاء بالمرسوم التنفيذي الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم 18-02 ،

والممضى من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى بناءً على تقرير رفعه وزير التجارة، تعليق إستيراد أفخاذ الضفادع،ولحوم الحمير والبغال،

بالإضافة الى أحشاء الخنزير والبغال، الصالحة للأكل المجمدة والطازجة،

كما تم تعليق إستيراد دودة الارض، فضلا عن دقيق ومساحيق اللحوم والاحشاء الصالحة للأكل من الزواحف بما فيها الثعابين وسلاحف البحر.