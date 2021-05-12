الجريدة الرسمية: رئيس الجمهورية يصادق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا

صادق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا.

وحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بالجزائر في 27 جانفي 2019.

ويتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من سلطاتهما القضائية المختصة.

هذه الجرائم التي توجب التسليم:

الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية، لا تقل عن سنة أو الحبس النافذ.

واذا تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر.

ولا يجوز رفض التسليم فقد على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه بأنها جريمة جبائية.

أو فقط على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفـرض نفس النوع من الرسوم والضرائب.

أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب.

وإذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها طبقا لتشريعي الطرفين.

يمكن قبول التسليم لهذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون جريمة واحدة، على الأقــل، من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، موجبة للتسليم.