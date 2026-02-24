الجريدة الرسمية: صدور قانون سحب الجنسية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن صدور قانون سحب الجنسية في الجريدة الرسمية.

ويهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70-86 .

ووفقا لهذا القانون كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها :

إذا صدر ضده حكم قضائي من أجل فعل بعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة.

إذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن 5 سنوات سجنا.

ولا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال 10سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.

ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال 5 سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال”.

كما يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كل جزائري توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه خارج التراب الوطني، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.

التصرف على بيئة ودون لبس على نحو من شانه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطني. أو القيام علنية بنشاطات معادية للجزائر ابدى بقصد الإضرار بمصالح الجزائر الولاء الدولة أخرى أو أعلى ذلك رسميا أو تظهر بدون لبس، إصراره على مبذ الولاء للجزائر.

أدى خدمات الدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها. بهدف الإضرار بمصالح الجزائر

عمل الصالح قوات عسكرية أو أمنية اجنبية أو قدم مساعدة لها، إضرار بمصالح الجزائر

تعاون مع دولة أو كيان معاد الجزائر.

تولى قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تقريبية مهما كان شكلها أو تسميتها، أو نشط أو انخرط فيها أوقام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها بأي وسيلة كانت، إضرارا بمصالح الجزائر.

في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالجزائر يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني.