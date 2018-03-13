الجريدة الرسمية.. مرسوم تنفيذي لمتابعة تنفيذ التمويل غير التقليدي

نشر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي للوزير الأول يحمل 18-86 مؤرخ في 5 مارس 2018.

تضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي.

يكّلف بنك الجزائر، بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة، بضمان متابعة وتقييم تنفيذ التدابير وأعمال التمويل غير التقليدي.

ويعتمد بنك الجزائر على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية.

تكّلف باقتراح على وزير المالية وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غـير الـتقلـيدي والبرنامج الـتقـديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك.

وتضمن رصد النتائج في مجال إعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات.

كما تضمن متابعة إنجاز التدابير والأعمال الواردة في البرنامج.

ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر، كشف فصلي بمدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة لإنجاز البرنامج .

وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية.

مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المخولة.

و يرفع إلى رئيس الجمهورية تقرير، في كل سداسي من قبل محافظ بنك الجزائر.

عن إنجاز الالتزامات المالية والــنقدية، والأعمال والتدابير كما هو منصوص عليها في البرنامج، وكذا أثرها.