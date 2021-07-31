الجريدة الرسمية.. هذه أرقام الولايات الجديدة في لوحات ترقيم المركبات

صدر في العدد الأخير الـ58 من الجريدة الرسمية، القرار الوزاري المتضمن تعديل القواعد الإدارية لتسجيل المركبات، ومواصفات لوحات الترقيم. ومن التعديلات التي ستطرأ في اللوحات بداية من الفاتح جانفي 2022، أرقام الولايات الـ10 الجديدة التي تم إدراجها مؤخرا من الجنوب.

وجاءت أرقام الولايات المستحدثة، تيميمون “49”، برج باجي مختار “50”، ولاد جلال “51”، بني عباس “52”، إن صالح “53”. بالإضافة إلى إن قزام “54”، تقرت “55”، المغير “57”، المنيعة “58”.

كما تم بموجب القرار الصادر، استبدال الرقم 22 الذي يرمز الى السيارات التي يعرف تاريخ وضعها للسير بالرقم 33. وحسب ما جاء في القرار الوزاري، فإن هذه التغييرات ستكون قبل نهاية عام 2021 الجاري.

وسترفق الأرقام التي تبين تاريخ وضع المركبة للسير في وسط لوحة الترقيم برقم يمثل صنف المركبة. سيارات سياحية للخواص “1”، شاحنات “2”، شاحنات صغيرة “3”، حافلات “4”، جرارات خاصة بالطريق “5”. إضافة إلى جرارات أخرى”6″، مركبات خاصة “7”، مقطورات وشبه مقطورات “8”، الدراجات بعجلتين أو أكثر “9”.