الجريدة الرسمية.. هذه الشروط الجديدة لتجنيد الضباط العاملين للجيش الشعبي الوطني

عدّل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الشعبي الوطني.

وحمل المرسوم الرئاسي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعديلات في المرسوم الرئاسي 08-134 المؤرخ في 6 ماي 2008.

حيث يجب أن تكون كل عملية تجنيد للضباط العاملين من الحياة المدنية أو عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، موضوع إعلان الترشح”.

ويتـم تجنيـد الضباط العـاملين عن طريق إجراء مسابقة انطلاقا من المدارس العسكرية.

من المدنيين بين المترشحين الحائزين شهادات التدرج أو مابعد التدرج المسّلمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى او شهادة البكالوريا.

أوعن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة الحائزين شهادات التدرج أوما بعد التدرج من الجامعات أو المدارس الكبرى.

الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي.

وتحدد كيـفيات تطبيـق الأحكام عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

غير أن شرط العزوبة غير مفروض على المترشحين عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين ،بدون تغيير باقي الشروط.